土耳其前副代表性騷台女逃回國 判賠10萬恐成空

2017-09-26

〔記者溫于德／台北報導〕前土耳其駐台副代表都庫哈里，被控對台籍女子摟腰及言詞性騷擾，都庫哈里在檢方依違反性騷擾防治法偵查期間落跑返國，甚至還到被害人臉書留下侮辱文字；檢方雖發佈通緝，台北地院也判賠10萬元，但法界人士認為，即使全案定讞，被害人恐拿不到任何賠償。

法界指出，依民事訴訟法規定，原告提起民事訴訟時，須主動呈報被告的住居所或聯絡地址，本案被害人所呈報的男方地址是土國在台辦事處，但男方早已潛逃離境，加上土國與台灣早在1971年就斷交，一旦對方不提供司法互助，都庫哈里也未再來台，判決恐無實質效力。

全案發生在去年7月3日凌晨，一名台籍女子與友人到酒吧參與美國獨立紀念日活動，時任駐台副代表的都庫哈里，對女子摟腰及撫摸其胸部、臀部側邊，甚至說出「I want fxxx you」等性騷擾字句。

檢方只能發布通緝

被害人提告後，都庫哈里遭檢警留置調查，但他主張自己有外交刑事豁免權，檢方先予請回並函詢外交部，等到外交部發文回覆都庫哈里並無刑事豁免權時，他早已搭機逃回土耳其，檢方僅能發布通緝。

民事訴訟方面，被害人開庭時透過律師表示，都庫哈里回國後仍在她的臉書留下侮辱文字，造成她的困擾，堅持提告是為了「透過法律程序彰顯正義」，若獲賠將全數捐給法律扶助基金會與婦女新知基金會；法官上週三判都庫哈里應賠償10萬元。

判決結果登報方式告知

北院行政庭長黃柄縉昨指出，若判決結果無法送達被告，將採「公示送達」（即登報）方式告知。

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