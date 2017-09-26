忠犬護女主 狂吠退惡狼

2017-09-26

〔記者王定傳／新北報導〕李姓男子去年與學長及其女友小慧（化名）到摩鐵開趴，期間學長先行離去，李男以酒醉為由要求回小慧住處休息，卻趁機伸狼爪強行摸胸猥褻，所幸小慧飼養的愛犬英勇護主，朝李男狂吠並作勢攻擊，李男嚇到鬆手，小慧則趁隙伸腳將他踢開並躲進廁所，再打電話向男友求助；新北地院依強制猥褻罪，判李10月徒刑。

判決指出，去年12月22日上午，李男與學長情侶檔共3人，一起到新北市土城區某摩鐵開趴，後來學長因上班先行離去，李男隨即以酒醉、住在金山交通不便等藉口，要求前往小慧住處休息。

男友學弟襲胸 判10月

小慧考量李男是男友高中學弟，且她與李男也相識一年，未及多想，遂同意讓李回住處休息；小慧指控，當時李男未到「喝掛」程度，起初還能正常走路、搭車，不料到了她住處門口時，卻開始對她毛手毛腳，不僅從後方環抱，還把臉頰貼近她的身體。

小慧控訴，李男一進房就將她撲倒、壓制在床，她不斷亂踹反抗，但李男仍憑著壯碩體型強扯胸罩並摸胸，所幸她飼養的小型犬現身護主，不斷朝李男狂吠、作勢攻擊，嚇得李男稍微鬆手，她逮到機會，立即出腳將李踹到地板上，同時躲進廁所打電話向男友求救。

李男否認犯案，但合議庭認為小慧指述前後一致，沒有誣陷動機，且監視器顯示李在門口時確實對小慧有毛手毛腳行為，顯然有非份之想，加上小慧男友證稱接獲女友求助時，曾以擴音方式請學弟離開，小慧手上也有傷勢，因此依強制猥褻罪將李判刑。

〈span class=paperkeyword〉惡狼#忠犬〈/span〉