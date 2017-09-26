歷來最大宗 高雄港查獲10億元安毒原料

2017-09-26

〔記者陳文嬋／高雄報導〕調查局、關務署昨聯手查獲1.26噸的安非他命原料氯假麻黃鹼，毒品黑市價高達10億元，創下高雄港開港以來查獲毒品新紀錄；毒品集團首度以鋁箔包裝企圖躲避X光檢查，專案小組一年來過濾上萬只貨櫃，出動緝毒犬防堵，還有幹員埋伏查案遭蚊蟲叮咬得了登革熱，近日收網逮捕6人送辦。

法務部長邱太三昨代表行政院長賴清德南下嘉勉緝毒英雄，邱表示，毒品已非單純治安問題，而是國家安全問題，除了與各國合作並成立六大緝毒團隊，分成八大區域聯防，全力防堵毒品危害。邱太三說，這次查扣的4級毒品氯假麻黃鹼，可製造出1噸安非他命，提供2千萬人次吸食，「區域聯防反毒網」發揮功能，消毒截毒於關口，阻絕毒品流入社會。

首見鋁箔包裝躲避X光檢查

調查局航高站去年接獲線報，指稱國內毒品集團以進口雜貨櫃為掩護，從中國走私氯假麻黃鹼原料，準備製成安非他命毒品，要求各地調查站全面清查，專案小組歷經一年偵辦，過濾上萬只貨櫃。

專案小組指出，毒品集團為躲避海關X光檢測，首次以鋁箔做為外包裝，再藏放木箱、混雜五金，企圖闖關入台，專案小組根據可靠線報，出動緝毒犬、拉曼偵譜儀防堵，9月20日鎖定該只可疑貨櫃。

專案小組故意放行貨櫃出關，再派員尾隨貨櫃車一路北上，來到桃園市蘆竹區富國路倉庫時，50名幹員荷槍實彈，將前來收貨的邱彥瑋等3人壓制在地，查扣氯假麻黃鹼1.26噸，由於圍捕過程驚險，民眾還以為在拍電影。

故意放行貨櫃追人 6嫌送辦

專案小組清查發現，負責收貨的公司剛成立不久，登記資本額100萬元，李姓負責人年僅21歲，研判只是公司人頭，背後出資首腦為進口貿易業者張鈞豪，檢調透過李將張誘出逮捕，前晚再逮獲何姓金主等人，連同邱、張共6嫌，分依毒品、懲治走私罪嫌送辦。

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