「跟我一起死」 毒蟲劫車擄女 摔進稻田

2017-09-26

見駕駛下車 毒蟲隨機犯案

〔記者張軒哲／台中報導〕田姓女子前天與男友駕駛貼滿史迪奇貼紙的紅色汽車參加廟會活動，男友下車與友聊天，陳姓毒蟲竟乘隙鑽進駕駛座，對著坐在副駕駛座的田女說：「跟我一起去死吧！」隨即猛踩油門，所幸田女機警跳車，陳男神智不清將車開進農田，汽車翻覆四輪朝天，幸陳男也無礙，訊後被依強盜罪嫌送辦。

警方調查，27歲陳男無業，有槍砲與傷害前科，前日下午5時許疑似吸毒神智不清，從台中市梧棲住家閒晃至清水區港埠路與民族路口，發現有廟會活動，遂跟著進香隊伍湊熱鬧。

副座女子受驚嚇 機警跳車

清水警方指出，陳男目光被貼滿史迪奇貼紙的紅色汽車吸引，當時吳姓駕駛下車與友人聊天，僅26歲田姓女友坐在副駕駛座，陳男快速鑽入駕駛座，田女嚇一跳質問：「你是誰？」陳男茫然地對田女說：「跟我一起去死吧！」

四輪朝天 反問警出什麼事

陳男隨後大腳猛踩油門，汽車往前暴衝數十公尺，在一間汽車旅館前方短暫停車，田女趁機打開車門跳車呼救。

陳男見田女呼救，將車開到槺榔一街，因路況不熟且恍神又緊張，整輛車直接衝進農田，車子翻覆四輪朝天。他自行脫困後躲入一旁民宅，屋主報警與警方一同制伏。陳男被帶到大秀派出所時，還不斷詢問警方：「我怎會在這裡？」

警方指出，陳男送醫檢查並無大礙，堅稱有人推他上車，但也坦承吸食迷幻藥，驗尿後發現陳男吸毒，警方懷疑可能因此出現連串脫序行為；田女向警方指稱，看到陌生男子莫名其妙上車，說話又不清楚，還說要一起死，當下真的快被嚇死了！

〈span class=paperkeyword〉毒蟲#劫車〈/span〉