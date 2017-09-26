夜半鬼偷錢 監視器現賊形

2017-09-26

鬼月套白塑膠袋、浴巾作案

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣湖口、新豐地區多家拉麵店、水餃店、便當店，9月中旬以來接連遭竊，店家調閱監視器畫面發現白色「鬼」影，戲稱「好兄弟來借錢」，竹北警分局山崎派出所埋伏逮到慣竊鄭男，發現他故意用白色塑膠袋套頭、白色浴巾罩身，「假鬼假怪」企圖混淆警方追緝，訊後依竊盜罪嫌函送法辦。

警方表示，本月15日開始，在新竹工業區周邊至新豐山崎一帶，至少有3家飲食店遭到宵小侵入行竊，店家監視器畫面顯示，竊賊頭罩眼睛部位挖洞的白色塑膠袋、肩膀披了白色浴巾，凌晨約2點左右偷偷摸摸侵入店門沒鎖的餐飲店，大剌剌地拉開收銀機，直接拿走裡面1、2萬元的現金。

山崎所獲報後根據店家的監視器畫面、道路路口監視影像等比對分析，鎖定涉案人今年5月才因竊盜案出獄的鄭男涉案重大，昨晨在鄭男租屋處外埋伏，發現他凌晨1、2點又準備出門犯案，員警一擁而上攔查。

鄭男一開始還聲稱「只是要外出吃消夜」，警方出示監視器畫面佐證，鄭男眼見東窗事發才坦承犯案，警方在他的機車置物箱及住處查扣犯案用鴨舌帽、作案浴巾及頭罩塑膠袋，全案訊後依加重竊盜罪嫌函送新竹地檢署偵辦。

〈span class=paperkeyword〉偷錢#監視器〈/span〉