皮夾遺失 妙用APP綁定悠遊卡揪賊

2017-09-26

〔記者吳昇儒／基隆報導〕APP綁定悠遊卡，助失主成功逮賊！黃姓男子今年5月底將皮夾遺失在公共電話機上，鍾姓男子發現後佔為己有，還拿皮夾內的悠遊卡購物，黃男曾用APP「Easy Wallet」綁定悠遊卡，事後用APP調出消費清單，發現卡片遺失後被人拿到超商消費，警方循線調出超商監視器揪出鍾男，基隆地院判罰鍾男3000元，得易服勞役3天，緩刑2年。

嫌犯拿拾獲悠遊卡購物

判決書指出，黃男將皮夾遺留在公共電話機上，隔1個半小時回頭找，但已被拿走，損失900元現金及餘額600元的悠遊卡。

黃男想起皮夾裡的悠遊卡有用Easy Wallet（悠遊卡公司提供的APP，可查詢悠遊卡交易紀錄，包括消費地點、時間及金額）綁定，一查之下發現悠遊卡在遺失後，被人拿去一家超商消費300多元，警方根據黃男提供線索，調閱超商監視器畫面鎖定鍾男，訊後依侵占遺失物等罪送辦，檢察官日前起訴鍾男。

失主用APP調出消費清單

法官認為，鍾男被逮後承認犯行，除歸還悠遊卡外，還願賠償2000元與被害人和解，足認他深具悔意，另考量他罹有輕度精神障礙，予以緩刑；鍾男另涉刑法以不正方法由收費設備得利罪部分，另案審理中。

手機達人黃俊瑋指出，手機APP功能眾多，除可上網查資料、聊天、看即時新聞外，還能綁定信用卡買東西；本案失主使用的Easy Wallet不只能查詢消費地點，還能查詢電子發票，一次可以記錄5張悠遊卡，連結合信用卡的悠遊卡也能使用。

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