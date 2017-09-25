網購遭詐騙 7天43件都是OB嚴選

2017-09-25

〔記者姚岳宏／台北報導〕新竹縣一名林小姐本月14日接獲自稱「OB嚴選」客服人員來電，指因工作人員疏失，將當天付款資料誤設成分期付款，要求林女取消此交易，由於林女真的有在該網站買過衣服，對方又能清楚說出她購物的時間、金額及付款方式，林女不疑有他，依言前往ATM操作匯款，最後遭詐10萬餘元。

刑事局165反詐騙諮詢專線統計，9月11日至9月17日共計受理43起民眾接獲假冒網路購物平台「OB嚴選」的客服電話，清一色都稱因誤設分期，要求民眾前往ATM解除設定，每筆詐騙金額4000元至28萬餘元不等，總財損逾300萬元。

受詐騙民眾報案時均稱，曾在6至9月間上該網站買過衣服，警方研判，歹徒疑似取得這段期間客戶訂單資料，再以竄改來電方式撥打電話給民眾，使其誤以為是客服人員卸除心防，已要求業者在網站頁面置放警示標語，提醒民眾務必提高警覺。

警方統計，每年中秋節及國慶連假前後，都屬「解除分期付款」詐騙案高峰期，如去年中秋連假當週（9月12日至18日）前後1週，詐欺案件報案數都高於連假期間2倍以上，亦高於週平均數；今年中秋及國慶連假將屆，警方呼籲民眾千萬要小心，只要電話中提及用ATM解除設定，就一定是詐騙，有疑問均可撥打165反詐騙專線查詢。