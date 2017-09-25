恐怖情人 燒前女友機車 貼她援交

2017-09-25

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市廖姓遊覽車司機與王姓女導遊同居10多年，4年多前分手後，廖不甘心竟由愛生恨，不但縱火燒毀她的機車，還夥同鄭姓女友人前往王女現任男友住處附近，到處張貼王女援交廣告，警方循線查獲2人，廖男唬警人在宜蘭，被警方戳破謊言，他才百口莫辯。

警方調查，嫌疑人廖姓遊覽車司機（46歲）與王姓女導遊（50歲）2人均離婚，因一起出車相戀同居10多年，沒想到廖男4年多前懷疑王女另結新歡，2人分手撕破臉，搬回台南住，卻心生不滿，跑到王女住處縱火燒毀她的機車，理由是他要燒毀當年他花錢送她的機車，但車主登記是王女，警訊後依公共危險罪嫌送辦。

事隔4年多，廖男仍心有不甘，今年9月夥同鄭姓女導遊（52歲），由他駕駛鄭女的自小客車，一路從台南來到高雄，找到王女現任男友鳳山區住處，製作招攬男客性交易傳單，「我的男人常不在家，想解悶並賺零用錢，想要紓解舒服嗎？」還公開她的照片及手機號碼等個人資料，張貼在電線桿上。

警方指出，王女近來接獲不明男子電話詢問性交易，令她不堪其擾，還被人PO上臉書流傳，家人發現才驚覺遭惡整，造成她名譽受損，收集傳單後上警局提告；警方據報調閱路口監視器畫面，發現一名可疑女子以帽T、口罩蒙面，沿路張貼誹謗王女名譽的傳單，以車追人查出鄭女涉案，通知她到案說明，她坦承犯行不諱，供稱廖男提供傳單，請她幫忙張貼。

警方循線找來廖男，他一度否認犯案，還出示案發當天的臉書打卡，唬警說案發當時人在宜蘭、不可能是他做的，製造不在場證明，不過警方早已突破鄭女心房，並出示監視器畫面，廖男才坦承心懷不滿，一時氣憤難平，才會張貼內容不實的傳單等報復、騷擾前女友。警訊後昨將2人依加重誹謗罪嫌送辦。