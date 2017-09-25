偷情留沾精紙 徵信社垃圾桶挖到寶

2017-09-25

〔記者楊國文／台北報導〕車震偷情用完的衛生紙團，隨手丟棄成為通姦鐵證！

停高架橋下停車場嘿咻

均已婚的張姓男子和李姓女子，3年前晚上開車到北市建國高架橋下停車場燕好，完事後，李女將擦拭2人精液、體液的8個衛生紙團隨手丟入車旁垃圾桶內，不料，李夫拿著徵信社「挖寶」的這批鐵證，狀告張男通姦，高等法院日前判張男3月徒刑、得易科罰金9萬元定讞。

不怕惡臭 翻出通姦鐵證

張男和李女是舊識，均已婚、都30歲出頭，2人卻暗通款曲，張男103年5月1日晚上載李女到北市建國高架橋下停車場停車後，就在車內發生性關係。事後，李女將2人性事完擦拭的8個衛生紙團裝進果汁杯，隨手丟棄車旁的垃圾桶內，2人即駕車離去。

張妻委託的徵信社將此景全程蒐證錄影，並從飄著惡臭的垃圾桶內翻出8個衛生紙團，交給張妻做為提告通姦證據。

張妻檢具蒐證影片、衛生紙團等物，對李女提出通姦罪告訴，2人和解收場；不久，李夫得知此事，怒告張男涉通姦罪。

警訊時，李女、張男都承認103年5月1日晚間，由張開車載李女到北市建國高架橋下停車場，但只在車上聊天，沒有發生性行為；法院審理時，2人卻改口表示103年5月1日沒有去過該處停車場。

法官將8個衛生紙團送交調查局鑑定，結果確定這8個衛生紙團確實含有張男的精液、李女的DNA、體液，且其中一個衛生紙團殘留張男的大量精液，法官另依徵信社蒐證影片等證物，認定張男和李女有姦情，高院判張男3月徒刑、可易科罰金9萬元定讞。