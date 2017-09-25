正妹控訴保六警 是客運攝狼

2017-09-25

蔡員︰我是警察 不會知法犯法

〔記者曾健銘、劉慶侯／新北報導〕警政署保安警察第六總隊第一大隊第二中隊蔡姓警員，本月12日從高雄搭統聯客運至台北，蔡員疑似拿出密錄器，偷拍後座20多歲正妹的裙底風光，遭被害人當場拆穿，氣得告訴司機：「車上有偷拍狼！」警方在蔡男身上找到密錄器，卻未找到SD卡，蔡男堅稱：「我也是警察，絕不會知法犯法！」最後女子未提告，雙方以6萬元和解。

雙方和解 保六總隊︰追查真相

保六總隊表示，蔡員平時工作表現正常，雖然他堅稱沒偷拍，但已影響警譽，將進行內部調查再將他記過懲處。至於蔡員堅稱沒偷拍，又為何與對方和解？保六總隊說，此案只有雙方當事人目睹事發經過，蔡員有可能是為求「脫身」才和解，但「無風不起浪」，保六總隊將進一步調查釐清。

警方表示，本月12日接獲報案，指新北市三重區中正南路、中寮街口有民眾發生糾紛，警方趕到，1名女子指著蔡男向警方控訴：「他偷拍我！」警方隨即在蔡男身上找到密錄器，但未發現SD卡，由於雙方各執一詞，遂將2人帶回中興橋派出所。

女子指控，她發現前座的蔡男形跡鬼祟，不僅頻頻回頭，手中還疑似拿著密錄器偷拍她的裙底風光，她拿出手機錄影並假裝睡覺，直到客運行經三重區才趕緊向客運司機反映：「有人偷拍我！」司機當下通報警方處理。

偵訊時蔡男堅稱：「我沒有偷拍，我也是警察，絕不會知法犯法！」經警方檢視蔡男身上的密錄器，裡頭並沒有裝設SD卡，雖女子有錄影蒐證，但僅能看出蔡男形跡鬼祟、不時地回頭觀望，無法證明蔡男犯罪事實，最後女子選擇不提告，雙方以6萬元和解。