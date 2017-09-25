爸媽救兒 3人全落海 3衝浪客搏浪搶命

2017-09-25

〔記者蘇福男／高雄報導〕吳姓男子昨天下午與妻子、兒女共4人，一起到高雄市梓官區的蚵仔寮漁港釣魚、戲水，7歲兒子不慎失足落水，夫妻2人慌亂中跳水救子不成，反遭暗流捲走，離岸際逾百公尺，在海中載浮載沉，情況危急，3名衝浪客聽到有人大喊：「救命！」緊急使用衝浪板將1家3口救起，有驚無險。

讓夫妻趴衝浪板待援

警消調查，同為36歲的吳男夫妻與8歲女兒及7歲兒子，昨天下午前往蚵仔寮漁港釣魚、戲水，兒子要拿桶子給爸爸時，不慎失足落水，夫妻2人情急之下跳水救子，卻遭暗流捲離岸際逾百公尺，3人在海中載浮載沉，情況危急。

當時在附近海域衝浪的37歲尤竣彥，和同伴李凱旋、林孟成聽到呼救聲，立即往岸邊目視搜尋，在看到落海的3人後，先把離岸較近的男童拉上岸，再趕緊出海營救被暗流捲走的男童父母。

尤竣彥說，他們靠近吳男夫妻時，見2人嗆了幾口海水，因此先讓2人趴在衝浪板上喘息待援，沒多久海巡小艇就趕到，把2人救上岸，順利將3人送醫無大礙。

尤竣彥等3人說，他們是剛好休假到蚵仔寮休閒衝浪，意外碰到一家3口溺水意外。「當時在海中聽到岸邊有人大喊：『救命！』我往肉粽（指消波塊）這邊看，但沒看到人，後來看到有人（指吳男夫妻和兒子）載浮載沉，就趕快展開救人行動了。」