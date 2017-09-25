抓匝道插隊 高解析電眼鎖定車牌

2017-09-25

〔記者曾健銘／新北報導〕國道常見駕駛人貪圖方便，下匝道時，違規「插隊」，這種行為若發生擦撞事故，有極高機率造成後方車輛追撞，國道警察陸續設置「高解析度攝影機」加強取締，其中最新型的電眼具有自動判讀功能，會立即鎖定車牌並擷取影像，違規車輛根本「無所遁形」，今年上半年連同人力監看舉發就超過7千件，逼近去年總件數。

五股交流道違規最多

據統計，目前匝道違規取締數最多為五股交流道，其次是台中大雅交流道、高雄鼎金系統，大雅交流道因增設最新型電眼，今年1至7月已開出2780張罰單。警方預計會在國道5號南港系統、國道1號林口路段，增設3支高解析度攝影機。

國道公路警察局交通科科長吳燕山表示，105年度全台國道的通行數量逾57萬輛次，匝道違規案件也逐年增長，104年度匝道違規件數警方舉發就有8240件，105年為9592件，今年上半年度則暴增到7072件。

上半年舉發案近去年總數

吳燕山說，以往匝道違規僅能透過民眾錄影檢舉，或透過人力監看電眼舉發，但舊式電眼老舊，解析度不佳，讓取締作業非常耗時、費力，為方便取締作業，國道高速公路局自102年起耗資逾450萬，先後在國道3號中和交流道，以及國道1號鼎金系統、大雅、五股交流道架設「高解析度攝影機」。

高速公路局交通管理組科長徐福聲表示，新型IP數位高解析度攝影機具備200萬畫素，高畫質讓車牌更清晰，而大雅交流道建置的最新型電眼，具有自動判讀功能，系統發現違規車輛後，會立即鎖定車牌並擷取影像以光纖上傳，所有違規車輛根本無所遁形，讓基層警員大讚：「省時又省力！」

吳燕山表示，去年9月1日起，國道匝道違規已加重罰鍰，可罰3千元以上6千元以下，但車輛插隊仍天天上演，警方會在尖峰時段編排警力加強取締，他也強調，安裝高科技電眼「治標不治本」，養成良好駕駛習慣才是治本之道。