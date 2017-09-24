勇警肉身擋酒駕 當場失去意識

2017-09-24

〔記者黃文瑜／台南報導〕兩名越南籍外勞阮男及范男，昨日凌晨酒後騎機車行經台南市永康區高速公路旁北上便道，遇到台南市永康警分局大灣派出所路檢，兩人拒檢逆向逃逸，所長邱緯賓肉身攔阻，遭阮男撞倒昏迷送醫，幸急救後甦醒，阮男也傷重在加護病房觀察，范輕傷企圖逃跑，遭警方追上壓制送辦。

警方指出，所長邱緯賓臉部多處撕裂傷、左肩鎖骨骨折，被撞後一度失去意識，救治後傷勢已穩定，醒過來第一句話就說：「不要跟我太太講。」

邱緯賓說，當時他站在路檢第一個攔截點，其他同事在約60公尺後的路檢處，他見阮男逆向急駛，擔心會撞上順向車輛，因而擋在前方攔車，想不到阮男沒減速直直向他衝來，他隱約聽到砰的一聲，後來的事情就記不得了。

邱妻凌晨1點多接獲醫院通知丈夫受傷，趕來醫院，看到丈夫滿臉是血，直說「心裡好害怕」。她眼眶泛淚表示︰「幸好從鬼門關前拉回來了」，認為警察的工作真的好危險，希望不要再有酒駕事件發生。

永康警分局指出，阮男也因傷重送進加護病房，酒測值0.155毫克；後座的范男摔車後受輕傷，還站起來跑給警察追，最後仍被逮。范男供稱，22日晚間與阮男在附近小吃店飲酒，阮自認沒喝多少，可以載他返回宿舍，見警察路檢害怕才逃跑。