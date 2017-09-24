過來人經驗談／安全插銷 保命關鍵

2017-09-24

〔記者陳薏云／新北報導〕貨櫃車鉤環為何會斷裂？有5年貨駕經驗的陳姓大車司機表示，若連結車頭及貨櫃車板的安全插銷鬆脫，就容易導致拖板分離，因此每次出發前都會仔細檢查，一定要把插銷鎖緊。

陳姓司機說，若是在斜坡處倒車，要特別注意，由於貨櫃內的物品重量，可能會因斜坡造成左右側重量改變，下坡側較重，一旦操作不慎，貨櫃就可能傾倒，進而造成脫勾、斷裂，整個貨櫃會翻覆。

陳姓司機指出，貨櫃車為了因應不同貨物，會時常更換拖板，恐會造成連結處磨損變鬆，導致脫勾，因此日常的保養也很重要。