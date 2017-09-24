國際級乞丐用善款嫖 宣告要從墾丁轉北上

2017-09-24

德籍男被多國列黑名單

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕德國籍男子班傑明（Benjamin Holst），涉嫌利用雙腳腫大的患疾，在東南亞各國「賣慘」乞討，事後竟濫用善款尋歡還拍照打卡，成為「亞洲公敵」，香港、泰國、印尼、菲律賓等國家均將他列為黑名單驅逐。班傑明日前轉赴台灣，恆春警方前晚發現他在墾丁購物，要求他不得「乞討」，班傑明在個人臉書感嘆：「Taiwan police won arest me.（台灣警察贏了我。）」

警方表示，社會秩序維護法規定，對於在公共場所乞討叫化不聽勸阻者，可處拘留、罰鍰；如果向善心人乞討金錢當旅費，卻轉而拿去尋歡作樂，還可能涉及刑法詐欺罪。

外媒報導，班傑明從2014年開始，先在泰國、菲律賓等地，靠引人注目的巨腿博取同情，吸引善心人施捨錢財；但他白天乞討，晚上拿善款買春，還曾高調拍照打卡，引起側目。

墾丁碰壁 嗆聲不會乞討

班傑明本月18日抵台，22日PO網表示將到墾丁，有屏東居民發覺，上網提醒民眾不要被他騙了。恆春警方當晚發現他現身墾丁，上前盤查，班傑明拿出護照表示來觀光，對警方提及「乞討」字眼十分激動，保證「不會這麼做」，並稱很快就會搭車到北部。截至昨傍晚止，屏警未再發現他的身影。