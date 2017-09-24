時速逾300公里 訊號易跟不上

2017-09-24

〔記者黃旭磊／高雄報導〕專業人士指出，高速運行時，訊號需頻繁在不同基站之間切換，手機因高速切換，來不及連線，才會出現短暫斷訊情形，因而在時速超過300公里的高鐵上，手機可能短暫斷線，經過隧道時，也會因隧道內無訊號而中斷。

另以路段分析，彰化八卦山以北多山區隧道，訊號易斷，雲林以南多平原，訊號較穩定。

高鐵工程局曾協調電信業者以「漏波電纜」技術改善通訊問題，時速低於200公里時應都可通話。國家通訊傳播委員會也協調推動行動寬頻訊號涵蓋計畫，約定業者今年底前完成高鐵全線雙側洩波電纜佈建，優化訊號。