高鐵飆速 手機斷訊 神奇阻詐 保住25萬

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高鐵時速飆破300公里，竟因此保住了婦人的25萬元！
女兒被綁架 老梗使詐
高雄52歲曾姓婦人接到「假綁架」詐騙電話，為了救回女兒，焦急提領25萬元搭上高鐵去贖人，歹徒命她不得切斷電話，曾婦家人和警方連撥1小時手機想阻止她，電話都打不進去，還好高鐵時速一度破300公里造成短暫斷線，恢復訊號後，警方立即打通，拚命勸住她總算竟功。
高雄市仁武警分局表示，曾婦於本月21日上午11點接到詐騙集團電話，對方恐嚇稱曾婦女兒買毒沒給錢，要曾婦拿出150萬元才放人，且命令曾婦不得掛斷電話，只要手機斷線就要痛打她女兒。
不准掛電話 騙子佔線
曾婦心急如焚、理智全失，不敢掛電話，哀求分期付款，隨後慌忙趕去銀行領出25萬元。曾婦兒子見母拿著存簿出門，心知有異，趕去仁美派出所報案。
警努力一小時 鑽縫通了
曾婦領到錢後，帶著現金搭高鐵北上，仁美派出所所長劉俊男撥打近1小時電話，但曾婦手機一直通話中，曾婦家人和警方雖然焦急，卻一時沒轍。所幸高鐵抵達台中烏日站前，時速飆破300公里，曾婦手機訊號臨時斷線，劉員在恢復訊號後搶先撥通，立即告知：「妳手機被歹徒洗了（佔線恐嚇），女兒找到了，立即關機回派出所，不要被騙。」
苦勸被騙了 婦人才清醒
曾婦一度懷疑劉員身分，深怕歹徒沒接通電話會打女兒，劉員持續溝通7分多鐘，詳述這是詐騙老梗，曾婦漸漸相信，下車後搭車返回高雄，兒子與女兒已在警所等候。曾婦見女兒平安，喜極而泣。
劉俊男說，曾婦靠退休金生活，還好出現這一小段的手機斷線空檔，保住了她的退休金。