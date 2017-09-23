剿毒窟有苦難言 警含淚把母丟醫院

2017-09-23

〔記者王捷／台南報導〕台南市警一分局偵查佐黃永泉的78歲母親，因病常出入醫院，但黃半年來多次將母親丟包在醫院，母親難過問他上哪去？他總含糊帶過，其實黃永泉為剿滅在屏東的販毒集團，怕母親擔心不敢透露，破案後地檢署希望能保密，讓他成為無名英雄，也讓母親不諒解，直到地檢署頒發獎牌給他，他才向母親真情告白「真的不是故意的」。

獲頒獎牌 向母真情告白

去年警方接獲線報，有毒販從海關夾帶毒品出境到印尼，警方循線得知綽號「阿良」的毒販在屏東一帶活動，名號響亮，指派黃永泉南下調查。

黃永泉的母親年事已高，又罹患大腸癌，那陣子常要到醫院，但黃為了調查販毒案，數度載黃母到高雄的醫院回診、檢查時，藉故溜走，留母親獨自在醫院，他驅車趕往屏東調查，往往回到醫院接母親時，母親已在枯等良久。

黃母曾傷心問兒子「怎麼可以把我獨自留在醫院？」甚至罵兒子不孝，黃永泉雖心酸難過，但辦案內情太敏感不能說，加上不想讓母親擔心，只能以「工作忙」含糊帶過。

黃永泉沒跟母親說的是，半年來他為了緝毒，泰半時間待在悶熱的車中埋伏，連休假都回分局辦公。但辛苦有了代價，今年5月他帶著屏東霹靂小組、刑警大隊等各路幹員攻堅，在歹徒家中起出大量毒品及槍彈，相當轟動。

首功黃永泉原本該接受表揚，但地檢署認為還有上游要追，要黃永泉繼續保密，讓黃永泉不得不在母親面前持續有苦難言。直到近日案情告一段落，地檢署製作獎牌公開表揚他，此時母親已被安排住到台北胞姊家中靜養，因他拿到獎牌的第一件事就是打電話給媽媽，告知他之前一直在忙什麼，「成功之前一個字都不能說」。

黃母知道兒子是「緝毒英雄」後，告訴兒子「要一輩子都有正義感，這才是我的兒子」。