仿恐怖份子 挾女綁遙控「詐彈」劫財

2017-09-23

恐嚇不配合就按鈕炸死

〔記者張瑞楨／台中報導〕男子王明凱仿效國外恐怖份子犯罪情節，持玩具槍挾持被害女子小芳（化名），在小芳身上綁了2個煙火火藥筒威脅說「這是遙控炸彈」，逼小芳向友人借錢贖身，他會暗中在遠處監視，若不從就按下按鈕炸死小芳，得手10萬元後又把小芳押到汽車旅館強拍裸照，王男後來另換目標故技重施時遭彰化警方逮捕，台中高分院依加重強盜等罪將他判刑10年。

判決指出，王男去年5月任職彰化縣一家實業公司，離職後留著任職時的員工制服，去年8月30日帶玩具槍與假手榴彈，穿上制服到公司門外隨機尋找目標，見小芳獨坐車內講電話，先持槍彈威逼，再用手銬把小芳雙手銬在方向盤上搶錢，因小芳沒帶錢，王仿效恐怖份子在小芳身上綁2個煙火火藥筒，告知是遙控炸彈，要小芳找人借錢。

小芳擔心王男引爆炸彈，打電話向公司主管借10萬元，約在一家超商前交款，王要小芳取款時必須面對著他，還謊稱小芳身上不只有炸藥，還被安裝竊聽器，她如求救，就會按下遙控器炸死她。小芳不敢呼救，將借來的10萬元交給王，但王不放人，把小芳帶進汽車旅館逼吞迷藥後拍裸照，再以裸照威脅小芳不能報警。

故技重施被逮 判刑10年

2天後王男故技重施，再穿制服到公司門外準備犯案，鎖定另名開車上班的女子阿香（化名），阿香警覺逃下車呼救，彰化縣警局北斗分局獲報出動快打部隊逮捕王男。

台中高分院審理認為，王男前科累累，有槍砲、妨害性自主等多項前科，且持槍挾持、逼吞藥、脫衣拍裸照等惡行不輕，但考量他坦承犯罪，依此判刑10年，可上訴。