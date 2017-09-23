挨詐600萬展大愛原諒 女老師讓車手好慚愧

2017-09-23

認為兩人年輕不懂事

〔記者丁偉杰、王善嬿／嘉義報導〕嘉義市76歲喪偶獨居的高職退休女老師，不到一個月遭兩名20多歲的女車手騙走600餘萬元，兩女前天落網，女老師前往警局領回存摺印章，發覺女車手就像她以前教過的年輕學子，只是一時不懂事，於是展現大愛，選擇原諒，不提告亦不願追究。女車手很愧疚，除坦承犯錯，強調以後一定會學好，還當面向女老師以90度彎腰鞠躬道歉。

視她們如自己的學生

女老師的學生說，女老師身體不好，幾乎足不出戶，出門都由學生幫忙載送，她驚覺受騙後，出現恍神、失眠情形，學生們很不捨，這段時期儘量陪在她身旁安慰照顧。

警方調查，26歲曾女與28歲徐女擔任車手，佯稱是高職退休女老師的孫女，以健保卡遭盜用老梗，騙走女老師的存摺及印章。本月初起，分10多次到金融機構提領女老師的存款，因嘉義一間金融機構女行員曾被女老師教過，該員雖打電話向女老師確認，但女老師堅持要解除定存，總計最後被領走600餘萬元。

近90度鞠躬說對不起

被害女老師桃李滿天下，但膝下無子女，親人也都在國外，昔日學生會不定期到老師家探望。大前天，女老師教過的王姓女學生前來探望時，和女老師聊天得知此事，認定女老師遭遇詐騙，立即報警。

老師原諒 2女仍得送辦

嘉市警局第二分局幹員前天在桃園市平鎮區查獲曾、徐兩女，但被害人的千萬積蓄已被騙走600多萬元，且贓款已全都轉給集團上游。警方通知女老師到警局領回存摺及印章時，將兩嫌帶至女老師面前，女老師發覺兩女年紀輕輕，就像她以前教過學生的模樣，認為應該要給年輕人機會，遂告知警方不會追究。兩女驚訝女老師竟不追究，既感動又愧疚，一人立刻90度彎腰鞠躬說「對不起」，另一嫌也向女老師頻點頭道歉。

警方表示，受害人雖不提告，但詐欺是公訴罪，仍將兩女移送法辦。