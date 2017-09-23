把憨員工當牲畜 狗鍊、菸燙狂虐半年

2017-09-23

〔記者楊政郡、湯世名／綜合報導〕在彰化經營粉圓工廠的男子黃祥育，懷疑張姓員工涉嫌偷藝品，竟將他當作人體菸灰缸，用香菸燙身體，還以手銬腳鐐鍊住手腳，機車大鎖扣住頸部，限制他的行動自由，虐待長達6個月。張男被打到左眼幾乎失明，黃嫌還持槍恐嚇張男家人、強索10萬元賠償，台中地檢署昨依槍砲、使人為奴隸、恐嚇等多罪起訴黃祥育。

懷疑他偷竊 照三餐打

起訴書指出，46歲黃祥育在彰化花壇鄉經營粉圓工廠，2015年起以每月7千元僱用有智能障礙的22歲張男。2016年2月，黃嫌不滿張動作慢、弄壞機器設備，還懷疑他偷藝品，竟對張男上手銬腳鐐，把他當成人體菸灰缸，由自己或教唆其他員工，用香菸燙被害人身體，還用熱水淋生殖器，進一步用風管、木棍毆打，導致張男左眼幾乎失明；張男晚上被銬在工廠鐵窗旁，黃嫌以機車大鎖扣住頸部，張男無法行動，小便就直接拉在褲子上，大便才放人去廁所，累了就睡在工廠地板上，簡直把人當牲畜養。

還開口向家屬勒索60萬

直到2016年7月，黃嫌才提供躺椅給他睡覺；2016年底，張男父親將兒子接回，黃嫌開口強索60萬元賠償，事後還不時到張男住處拿出槍械把玩，拿到10萬元後，還出言恐嚇逼迫賠償。

台中檢警在黃嫌住處另查獲他蒐購盜伐檜木3塊、扁柏12塊等，昨一併將黃嫌依故買贓物及違反森林法起訴。

收贓被查獲 一併送辦

記者昨前往花壇鄉的粉圓工廠，發現工廠大門深鎖，鄰居表示只知他們是做粉圓，沒想到會涉及暴力，已好久沒看到這家工廠開門營業。