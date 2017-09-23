裝問路挖掘明星 拐少女拍裸照性侵

2017-09-23

〔記者楊政郡、蘇金鳳／台中報導〕男子洪錦成自稱模特兒攝影師，2010年假借問路誘騙少女拍裸照並猥褻，被判1年4月、緩刑5年，緩刑期間又對懷抱明星夢的15歲高二女生小潔（化名）下手，誘拍裸照後強逼上床，洪拒不到案通緝被捕，台中地院以洪緩刑期間再犯案，判處4年6月徒刑。

判決指出，年近半百的洪男於2011年6月間，佯稱是網路攝影人員，假裝向小潔問路，要求她上車帶往拍攝地點，到達目的地後，又謊稱原本約定好的模特兒沒來，詢問小潔是否願當模特兒拍照。小潔答應後轉到中市太平區蝙蝠洞附近產業道路，一開始穿衣服拍，後來遭洪遊說拍全裸照，洪還拿出相機儲存不少女性裸照取信，小潔最後同意拍裸照，洪留下小潔的電話及地址，宣稱若有錄取模特兒或經紀人看上，會再與她連繫。

小潔同年月23日接到洪來電，稱許她資質好，但之前照片都流失要重拍，再將小潔載往蝙蝠洞附近拍全裸照，拍完後提出要以5萬元代價與小潔性交，小潔拒絕，洪翻臉稱將散布其裸照，威逼小潔性侵得逞，給3千元交代不要張揚；小潔事後向學校老師訴苦，由老師報警並陪同驗傷。台中地院查出，洪男於2010年7月31日就曾以相同手法猥褻少女，被判刑1年4月、緩刑5年。

勵馨基金會副主任葉美玲表示，想要從事模特兒或藝人等行業，保護人身安全是最基本的考量，如對方要求去某一個地方洽談，最好找親友一起前往，且要選在公開場合。