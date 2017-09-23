「要你內疚一輩子」女友自轟爆頭亡 落跑男被誤當凶手

2017-09-23

〔記者陳慰慈／新北報導〕毒品通緝犯吳旻泰經營應召站，陳姓女友不滿吳與旗下應召女交好，趁吳熟睡時持槍自戕身亡，警方一度懷疑吳槍殺女友，新北地檢署依據彈道比對及吳通過測謊，且案發前陳女曾傳訊給吳「我要你後悔內疚一輩子」等語，認定陳女自殺，吳殺人罪處分不起訴，另依槍砲、違反人口販運防制法等罪起訴，經營應召站妨害風化部分另案偵辦中。

起訴書指出，今年1月，陳女吃醋吳男與旗下應召小姐過從甚密，兩人連吵兩天架，陳母勸和，兩人一度重修舊好，但1月9日下午，吳男睡夢中被槍響嚇醒，發現女友持他的手槍自殺，吳報案「有人自殺」，擔心自己通緝犯身分曝光，找朋友載他到台中躲避，警方發現床上另有彈孔，懷疑陳女是被吳男殺害，將他緝捕到案。

庭訊時，吳男供稱出門會帶槍防身，如有狀況便拿槍出來火併，案發當天與女友吵架後，準備出門並拉手槍滑套時，槍枝不慎走火，才會在床上留有彈孔，後來兩人和好，凌晨時分又聽到女友哭叫抱怨他不疼她，他安撫女友及抱著女友入睡，未料女友朝自己太陽穴射擊自殺。

檢方調查，陳女常與吳男口角，陳女多次表達輕生念頭，今年1月7日傳訊給吳「你忙吧！反正你也不需要我了」、「我要你後悔內疚一輩子」、「我真的好累喔」等語，認定兩人確因感情糾紛爭吵，彈道比對與測謊也都直指陳女自殺成份高，認定吳男殺人罪嫌不足。

但檢警查出吳男涉嫌持槍恐嚇來台旅遊的泰國女子賣淫，不僅裝監視器監控應召女行動，還提供毒品控制應召女持續接客，其中一名泰女3天就接客15人。

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