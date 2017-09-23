砸黑心車行54車 私刑正義 網友喊療癒

2017-09-23

稱29萬買到事故車

〔記者張瑞楨／台中報導〕私刑正義？台中市西屯區一家中古車行，被指賣事故車遭客戶發現後，29萬元車價僅願用3萬元回收，客戶氣得率人持球棒砸毀54輛車，損失超過60萬元，還把過程拍下來，沒想到PO網後，網友甚少譴責暴力，反而一片叫好，直呼「好療癒」，不過莊姓車行老闆否認賣事故車。

車行只願3萬回收

台中市警六分局於案發5小時後的當天下午，就把砸車的黃姓男子共5人依毀損罪嫌函送法辦。

砸車PO網 5男被送辦

台中市二手車商密度很高，中古車買賣糾紛頻傳，近年名列中市消費爭議件數的前3名，最常見的是二手車商調整里程數，賣借屍還魂車、事故車或營業車，卻謊稱是「媽媽車」或「女用車」。

砸車事件發生於本月20日，過程畫面上傳臉書「黑色豪門企業」，1人拍攝畫面、另4名男子拿棒球棍把車商陳列中古車的玻璃逐一砸毀，再砸毀辦公室。拍攝者當時質問穿黃衣的員工：「你們都賣事故車，好意思嗎？鑑定都出來了，不是事故車嗎？鑑定書要看嗎？我來2次好好跟你們講，你們都不跟我講」，員工說：「我們不知道是事故車」，並稱業務沒有告知，拍攝者說：「車子這樣賣，沒關係，看誰比較輸？」

砸車畫面透過臉書披露，可聽到一連串乒乒乓乓的砸車聲，店內員工沒人跳出來阻止。砸車者貼出文件證物，指買了6輛車，其中1輛車經鑑定後發現是事故車，買價29萬，車商只願意用3萬回收。

車行否認賣事故車

但莊姓老闆告訴警方，砸車者是租車公司，買了6輛車，其中1輛的承租客人反悔，不想續租，租車公司想把車退回給他，他不願意，竟以事故車為由來砸店。

網友看了畫面後留言：「雖然處理方式很不好，但惡劣車行就是該處罰，看得就是很爽」、「好療癒，中古車行就欠教訓」、「跟車行講道理看鑑定報告都是多餘的，兄弟叩一叩，上車行演全武行就對了」。