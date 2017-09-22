不爽隨機亂砰3傷 與50警對峙 兒女勸降

2017-09-22

〔記者陳建志／台中報導〕台中市太平區男子吳東宗酒後情緒不穩，昨下午3點多持槍朝不相識的朱姓男子及汽車連開8槍，朱男肘、肩和胸分中3槍，副駕駛座王姓男子右手臂與開車路過的林姓女駕駛肚皮也被流彈波及，3人送醫均無生命危險。吳男行凶後躲回住處，一度揚言要自我了斷，包括太平分局偵查隊長蔡宗熙、吳男親友、兒女均進屋勸說；吳男與警對峙2個半小時後交槍投降。

躲回家中揚言自殺

43歲吳男住在太平區東平路，昨下午3點45分酒後持92手槍走出屋外，見29歲朱男將車停在檳榔攤和人聊天，吳男突然靠近舉槍朝車內連開8槍，朱男右手肘、右肩和右胸分中3槍，副駕駛座的王男右手臂被子彈劃過，另名路過林姓女駕駛肚皮也被子彈掃到。

吳男發狂似開槍後逃回一旁的住處，關上大門坐在客廳，太平警分局獲報，出動50名全副武裝的員警將屋外團團圍住，吳男情緒激動地說：「我不會出去啦！」一度拿槍抵住頭部揚言自殺，警方持續和吳男談判並準備攻堅。

警方在屋外持續向吳男喊話，下午4點30分，吳男堂哥及綽號「阿良」的友人，先行進屋勸說吳男投降，吳男要求「可以作主的進來和我談」；太平分局偵查隊長蔡宗熙於4點50分左右進入屋內，要求吳男將槍放在桌上，蔡員規勸吳男不要一錯再錯。

傍晚5點半左右，吳男就讀高中的兒子返家，也進屋親情喊話；沒多久，女兒也進屋勸說。6點多時，蔡員第二度進屋勸說，吳男終於棄械投降，結束2個半小時和警方的對峙。