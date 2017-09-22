邊逃邊擲鐵釘、扳手 襲警犯座車挨轟46槍就逮

2017-09-22

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗竹地區發生宛如社會電影情節的警匪槍擊追逐戰，2名苗縣警察昨凌晨駕巡邏車發現一輛失竊廂型車，攔檢時對方加速逃逸，警匪飛車15公里一路追到新竹，2嫌沿途朝警車丟擲扳手、鐵釘等雜物阻追，還疑似開槍襲警，頭份派出所所長范植英火力全開，朝廂型車連開46槍射破三個輪胎，才逮獲25歲男子豆偉平，正追緝林姓在逃者。

從苗栗追到新竹 如電影情節

頭份派出所所長范植英、警員林明均，昨天凌晨2點多，巡邏行經頭份市建國、信東路口，見一輛廂型車顏色與懸掛車牌車籍不符，示意停車受檢，廂型車加速逃離，警方追捕，2車由頭份市追到新竹縣，廂型車內嫌犯沿途不斷朝後方警車丟擲扳手、鐵釘等物，范植英對空鳴槍警告，對方置之不理。

頭份警分局表示，追逐過程中廂型車內發出火光，2警研判對方開槍反擊，范植英遂朝廂型車尾、輪胎等共開了46槍，廂型車3個輪胎被擊破無法行駛，車上豆嫌2人在竹縣新城村棄車逃逸。豆男跳入7公尺深駁坎，林與范植英扭打後負傷逃逸，范植英的膝蓋及手臂等處也受傷，警方隨後全面搜捕逮獲豆男，查扣1把土造獵槍。

子彈貫穿民宅鐵門、玻璃

警匪追逐駁火過程中，頭份市中正一路一戶住家民宅鐵門遭警方子彈貫穿、玻璃破裂，警方接獲住戶反映已找鋁門廠商修復，羅姓屋主不追究。

警方調查，豆男是一家竹子加工廠工人，他供稱廂型車是林男偷來代步用的，他只是單純搭便車，昨天凌晨在頭份吃完消夜，要返回三灣鄉。