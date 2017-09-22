「是要黏你的雞雞嗎？」被女童酸 男師還挨告

2017-09-22

〔記者黃建華、方志賢／高雄報導〕高雄市11歲國小女學童，午休時因摺紙星星的色紙和膠水被葉姓老師沒收，竟出言辱師：「阿是要黏你的雞雞嗎？」老師按著女童肩頸，將她強拉到辦公室面談，女童還伸腳踢老師小腿，女童母親事後控告老師涉傷害、妨害自由；高雄地檢署認為，葉師的管教未逾越規定，處分不起訴。

女童媽媽提告，今年3月間就讀國小的11歲女兒在學校午休時，未遵守秩序不聽勸導，被葉姓老師帶往2樓教師辦公室途中，女兒的右手及後頸都被老師抓、掐，造成女兒頸部挫傷、雙肩挫傷，指控葉師觸犯傷害罪與強制罪。

男師承認挨踢有反制

檢方調查，葉師供稱當天女童午休時摺紙星星，他留置色紙保管後，女童又在玩膠水，他要女童把膠水交出，卻遭女童辱罵：「阿是要黏你的雞雞嗎？」葉師說，要把女童帶到2樓教師辦公室談，女童用腳踢他的右小腿，他確有用左手放在女童肩頸，女童曾反映會痛，要求：「可以輕一點嗎？」

郭姓學務主任證稱詢問女童發生過程時，女童笑說：「要黏你的雞雞嗎？」郭主任告知是不適切的言語，要女童跟老師道歉，女童翻白眼說：「對不起啦！」

「未逾規定」不起訴

檢方認為，女童4天後才就醫驗傷，沒有積極證據證明與葉師有關，依學校訂定的「教師輔導學生管理辦法注意事項」，對不服管教的學生，必要時可以強制帶離，認定葉師並未逾越必要程度。

高市教育局副局長黃盟惠表示，對學生不當行為可採適當的正向管教措施，讓學生覺得被了解後再指正、建議；告訴學生不能做出某種行為，應清楚說明或引導討論不能做的原因，而當學生沒有或不再做出該行為時，要加以稱讚。

至於家長就孩子陳述的內容，應先與老師溝通，共同研商解決問題的策略；學童面對老師指正時，可向老師表達自己的想法，並聽聽老師指正的原因。