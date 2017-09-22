矇友人眼害摔車 再當街踹死他

2017-09-22

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市蕭姓男子日前騎車載債主陳姓友人回家拿錢，途中2人因車速過快爆發口角，陳伸手摀住蕭的眼睛想減慢車速，2人因而摔車，陳男起身後見蕭被機車壓住，未救人反而狠踹其臉、背，導致蕭數天後傷重身亡；陳男擔心遭檢警緝捕，本月19日燒炭自殺未遂，警方還在屋內查獲毒品及吸食器，依傷害致死、毒品罪嫌送辦。

被追緝畏罪自殺

警方調查，40歲蕭男與38歲陳男相識已久，2人皆有毒品前科，本月12日下午5時許，蕭男還不出積欠陳男的5萬元債務，騎車載陳返家找蕭父拿錢還債，途中陳男不滿車速太快與蕭爆發口角。

蕭疑似不理會，陳在行經三重區仁愛街327巷時，伸手摀住蕭男眼睛，希望逼其減速，但反而讓2人摔車倒地，陳起身後，見蕭的腿部被機車壓住動彈不得，沒有救人反而趁機猛踹蕭的臉、背部，直到員警經過才制止。

陳男當時推稱是單純自摔事故，員警急著將蕭送醫，未深究陳毆人行徑，蕭男3天後傷重死亡，解剖結果顯示顱內出血為死因，警方發現陳男涉嫌傷害致死，聲請拘票予以緝捕。

獲救後移送法辦

陳男得知警方鎖定自己，19日晚間在租屋處燒炭自殺，房東發現送醫撿回一命，警方到場後在屋內起獲3.11公克海洛因，並查獲陳男。