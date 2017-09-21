土城槍擊案／新任署長熱線新北 有信心很快釐清案情

2017-09-21

〔記者黃良傑／高雄報導〕新北市驚傳黑道在大街上尋仇開槍，不僅造成1死和波及多名無辜者，還形同公然挑戰公權力；新任警政署長陳家欽昨天表示，打擊犯罪無縫接軌，他已和新北市警察局長胡木源保持聯繫，相信新北警察團隊能力，必能查出全案來龍去脈，上任後會對暴力犯罪研究因應之道。

陳家欽表示，槍擊案歹徒已到案，幕後是否還有教唆者或共犯、動機與原因等，專案小組正深入調查，刑事局也派人協助，很快案情就會明朗。

對於打擊暴力犯罪，他上任後會和縣市警察局長共商如何防範、因應及偵防，預防類似重大刑案發生。