土城槍擊案／疑10億土方擺不平 3個月2角頭遭狙殺

2017-09-21

土城一輪仔 6月遭槍殺

〔記者余衡／新北報導〕新北市土城天道盟角頭黃義倫，今年6月22日深夜前往土城莒光四村停車場準備取車時，遭槍手隔著玻璃連開10槍，慘死保時捷休旅車內，警方雖逮捕犯案槍手，但地方盛傳是各山頭因土方利益糾紛，憤而買兇殺人，天道盟同心會土城分會長林立昌遭點名是可能的幕後藏鏡人，警方不排除因此埋下殺機。

林立昌被點名是藏鏡人

警方側面了解，綽號「一輪仔」的黃義倫為土城地區中生代角頭，同為天道盟的林立昌年紀較長，且在地方經營較久，黃理應尊稱林一聲「大哥」，但由於黃年輕時引進國外「紅磷製毒法」，從麻黃素錠中萃取麻黃素，再加入紅磷蒸餾製造安非他命，累積鉅額財富，住豪宅、開名車，對於身旁小弟出手闊綽，吸引許多年輕一輩投靠。

黃義倫因毒品及殺人未遂案件服刑10年，去年7月假釋出獄後，在各山頭迅速竄起，開設汽機車租賃公司，參與土城重劃區的土方利益分配。

據地方人士透露，土城重劃區雖被劃為暫緩開發區，但各基地下方都是很值錢的「級配土」，以千坪大小建案為例，若開挖地下土方販售，不算工錢就可以獲利近千萬，若以全區近30公頃計算，潛在利益超過10億，類似生意通常都需有力人士撐腰才能取得，因此吸引各方幫派勢力競逐。

親友曾發尋仇追殺令

打死黃義倫落網的3嫌中，接應槍手的李尚哲是林立昌的小弟，不但角頭遺孀直指另名大哥唆使小弟殺夫，道上更盛傳就是林立昌唆使行兇，而黃義倫的大哥於案發後，更發出尋仇追殺令。黃義倫的臉書也湧入大批義憤發文，揚言終有一日要替老大討公道。

據透露，槍手陳致綸行兇前，土城警分局就接到情資，樹林、土城將有綽號小黑的男子到土城打架滋事，警方卻沒預料到，會是對林立昌開槍尋仇。