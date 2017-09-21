土城槍擊案／目擊姪眉心中彈 林國慶驚呼像行刑

2017-09-21

殺手開槍後 回頭舉槍威嚇

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市昨天發生黑道仇殺槍擊案，重傷者林立昌的叔叔前立委林國慶也在現場，林國慶說，他當時拿起手機直播發米活動，槍手突從人群中竄出，朝站在宮廟對面的堂姪開槍，行兇過程短短4秒，開完槍邁步就跑，但下一秒又回頭，持槍指著現場鎮嚇所有在場者後才再轉身離去，幾名義工追出時還遭槍手開3槍回擊。

義工追出 殺手又開3槍還擊

林國慶說，當時發放白米已進行28分鐘，他與林立昌、多名義工站在宮廟對面的雜貨店，準備往宮廟移動續做發放白米的現場直播，這時一名身材矮小、穿著橘色衣服的男子，從另一頭人潮較少的日新街巷底走來，直接朝林立昌開槍，林的眉心等處中彈，站在林立昌後方的賴國和背部中彈，一對張姓低收入戶夫妻及另名張姓婦人等3名領取物資的民眾也遭流彈波及。

槍手兇狠開槍後即逃離，擔心有人追上，還猛然停下回頭，舉槍瞄向開槍處，才又轉身逃離。林立昌等人倒地後，現場有人報案，有人忙著壓住傷者流血處，2名遭波及婦人不斷哀號。

「槍手以行刑式開槍」林國慶如此強調，他說自己原本站在林立昌旁邊，如果不是剛好走開，也可能淪為槍下亡魂。

殺手逃離 5分鐘後走入警所

事後發，林國慶得知林立昌恢復心跳、救回一命，其他傷者傷勢穩定，表示「謝天謝地」，他認為槍手犯案後5分鐘就去投案，明顯是有人唆使，希望警方能儘快追出藏鏡人。