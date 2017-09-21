洗澡哭鬧 狠母打死2歲遲緩兒

2017-09-21

林童渾身是衣架抽打瘀傷 21歲媽被訴

〔記者黃建華／高雄報導〕2歲童何辜？竟遭狠母虐死！

高雄市4月間發生林姓男童渾身是傷休克，送醫不治，檢警查出21歲林母管教語言發展遲緩的林童時，多次徒手或持拉直的衣架虐打林童，高雄地檢署昨將林母依傷害致死、違反兒少法起訴，並要求法院依「成年人故意對兒童傷害致死」犯行加重其刑。

4月16日晚間，林姓男童疑遭凌虐送醫不治，檢方傳喚林母到案，認為她涉嫌重大，有勾串證人並反覆實施家庭暴力行為之虞，目前在押。

2歲林童命運坎坷，是林母未婚前所生，出生就有發育遲緩，曾就醫復健才會走路，但仍有語言發展遲緩。

林童原本被林母送交友人代為照顧，後來友人要求林母接回，但林母未接回，而一度被送往社福單位安置照顧，是高市列管通報的「兒童少年保護及高風險個案」。林母後來與鍾姓男子結婚，另生下一子，今年2月將林童接回和繼父鍾男、同母異父弟弟同住，未料竟遭虐死。

檢方驗屍發現，林童渾身是彎曲與長條形的衣架抽打瘀傷，致命死因是頭部硬膜下出血與腦部蜘蛛膜下腔出血。林母坦承當天下午幫兒子洗完澡後，因兒子不聽管教，她先徒手甩兒子巴掌4、5下，再拿拉直的衣架多次抽打，最後命令兒子罰站，兒突然向後傾倒，雙手握拳、兩眼無神休克。

林母打119叫救護車將兒子送醫，有跟消防員提及「剛剛教訓了孩子」，但因傷重，翌日下午宣告不治。

檢警調查，除林母坦承虐打林童，林母的賴姓女室友也指證曾看過林女打罵林童。檢方因此將林母起訴，要求法院從重量刑。