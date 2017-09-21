刀煞挾女客搶瑞興銀 女行員嚇壞給30萬

2017-09-21

〔記者陳恩惠／台北報導〕瑞興商業銀行台北市士林分行，昨天下午發生蒙面歹徒大白天持刀挾持人質搶劫案！一名歹徒侵入後持刀抵住一名正在辦理儲匯業務的劉姓女客戶的脖子，將紙提袋丟向櫃檯，逼行員「把錢交出來！」順利搶得30萬元現金後，騎車逃逸，台北市士林警分局專案小組根據監視影帶，在案發地點百公尺外尋獲犯案贓車，發現搶匪改搭計程車離開，贓車已由鑑識人員採集生物跡證和指紋，正循線追緝中。

警方表示，昨天下午1時12分，一名頭戴水藍色安全帽、口罩，著深色上衣、藍色牛仔長褲、白色球鞋、綠色背包、戴麻布手套的年輕男子，獨自走入位在北市劍潭路的瑞興商業銀行士林分行，由於正值用餐時刻，營業大廳內僅有一名行員，兩名客戶坐著等待叫號，於是鎖定站在櫃檯前的劉姓女子，往她旁邊一站，左手的水果刀立刻抵住劉女脖子，然後扔出右手上的紙提袋，高聲大喊「把錢交出來」。

搶匪走進銀行 行搶過程60秒

受理的女行員見歹徒對劉姓女客戶搭肩勾頸，一度誤會雙方是朋友間的玩笑，驚見刀子抵在劉女脖上，劉女嚇得呆立不動，女行員擔心歹徒會傷害劉女，依照指示隨手抓起擺放桌上的大批現金，一面丟入3把共30萬元現鈔，一面按下警示器報案，歹徒見狀提起袋子，立刻轉身朝門外走去，整個過程大約60秒。

騎贓車丟棄 改搭小黃逃走

警方根據監視器，發現歹徒騎上停在北市承德、劍潭路口犯案的銀色三陽機車，沿著劍潭路停在百公尺外的路邊停車格內，然後步行到路口攔了計程車離開，經連繫車主，發現犯案贓車兩天前已遭竊，但車主因故還來不及報案，已涉入強盜案，初步排除車主涉案。