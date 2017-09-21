背叛不得好死…狼男逼女立毒誓

2017-09-21

〔記者王俊忠／台南報導〕吳男不滿女友阿芳（化名）要分手，藉邀出國騙她出門，阿芳開車載吳男到台南一家摩鐵休息，吳男竟毆打、性侵，還逼她寫下「會服從、否則不得好死」的毒誓疏文（宗教法會中上奏給天庭的文件），要阿芳服侍他3天。阿芳趁吳男在百貨公司試衣時逃走報警。一審依性侵、傷害兩罪判這名狼男友5年4月徒刑。

判決指出，吳男與40多歲女子阿芳從2006年起交往，後來分分合合，吳男不甘女友跟他分手，2015年底向阿芳騙稱要到中國投資，有其他友人同行，邀她一起出國。阿芳信以為真，並在2016年1月8日駕車到苗栗頭份一處公園與吳男見面。

2人見面後，吳男又對阿芳騙說「心情很差，想到南投竹山紫南宮拜拜祈福」。宗教信仰強烈的阿芳心軟駕車載吳男到紫南宮、南部訪友等多地，1月9日深夜駕車到南市摩鐵投宿。

男性侵、傷害罪判5年4月

吳男覺得阿芳對他冷淡，心生不滿，10日凌晨，吳拿皮拖鞋毆打阿芳臉部與頭部，阿芳痛得驚醒，接著遭吳強逼脫衣、跪地，吳還命阿芳寫下有毒誓內容的疏文及債權書、委託書，甚至強制性侵。

阿芳被迫寫下毒誓疏文內容是，「今生今世只聽吳男的話，絕不三心二意，今後願與吳同甘共苦、共同承擔，如有違背誓言，將不得好死，天打雷、橫屍街頭，特立此狀」。

1月10日下午，阿芳駕車載吳男到南市中西區新光三越西門店，她趁吳男試穿衣服時逃離、搭計程車向當地警方報案，並就醫驗傷對吳男提出告訴。