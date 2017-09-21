血糖低分心？捲入貨車底 命大僅骨折

2017-09-21

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市清水區臨港路發生大貨車攔腰衝撞機車事件，機車被撞成廢鐵、騎士遭捲入車底，但幸運地僅左小腿骨折，警消直呼「真是命大」！因騎士半天沒進食，警、消不排除他可能血糖過低注意力不集中，因而出車禍；不過醫師表示正常人一、兩餐沒吃，空腹血糖尚介於正常範圍。

清水警分局交通分隊長張尹瑄說，由於雙方皆未飲酒，究竟哪一方闖紅燈，因蔡姓騎士住院治療，尚未製作筆錄，還要進一步調查釐清。

騎士被衝撞 意識清楚

25歲蔡姓男子19日下午騎機車從清水區安南大排小路，欲橫越臨港路時，被行駛在臨港路由56歲張姓司機駕駛的大貨車攔腰撞上，機車被撞得宛如廢鐵，蔡男也被捲入車底，目擊者都覺得騎士恐怕凶多吉少，幸而大貨車底盤高，他幸運逃過一劫，僅左小腿受傷。

蔡男意識清楚，被抬上救護車時，救護人員詢問他「有吃飯嗎？」上一餐何時食用，蔡男回答18日夜間有吃，19日上半天還未進食。童綜合醫院指出，蔡男全身多處挫傷，無生命危險，左小腿開放性骨折動完手術後，送普通病房休養。

張姓司機供稱，他行經路口時是綠燈，但蔡男機車卻出現在路口，才會發生車禍；警方表示肇事責任還待釐清。

醫師︰血糖過低恐昏迷

童綜合醫院急診室主任吳肇鑫表示，一般人若本身無糖尿病或無服用胰島素，一、兩餐沒吃，空腹血糖還屬正常，不至於血糖過低，但若血糖過低會出現心悸頭暈，嚴重時甚至會昏迷。