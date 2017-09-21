乩童編鬼纏身 祭改性侵女

2017-09-21

〔記者／高雄報導〕鍾姓乩童上月間透過臉書認識女子小芬（化名），鍾男用LINE與對方聊天時，誆稱小芬被男鬼纏身，需進行「陰陽調和」，將她載至摩鐵「祭改」性侵，過程中小芬嚇壞不敢抗拒，事後向家人拿錢買避孕藥，事情才曝光，檢警依妨害性自主罪偵辦中。

上摩鐵陰陽調和 男送辦

檢警調查，小芬（21歲）有輕度智能障礙，上月在臉書看見友人留言鍾男（52歲）會幫人消災，將他加入好友，詢問「有幫人收驚嗎？」2人透過LINE聊天，認識大約2週後雙方約見面，小芬表示最近出車禍，覺得自己衰事連連。

鍾男藉此誆稱小芬被男鬼纏身，需要一個安靜的地方進行「陰陽調和」，尤其是體內與臉部，開車載她上摩鐵，鍾男進入房間後騙小芬需要「祭改」，請她先洗澡淨身，確保身心靈乾淨，再要求她躺在床上，「必須男女交合才能陰陽調和」。

過程中小芬感到不舒服，但驚嚇過度不敢亂動和抗拒，讓對方「祭改」性侵得逞，鍾男完事準備離去前，還要求小芬刪除2人LINE的對話，強調「這樣才能完成祭改儀式」。

被害人要買避孕藥才曝光

事後小芬害怕懷孕，向家人要錢時，說出要買避孕藥，家人追問獲悉她被騙失身，陪同提告。

檢警調查時，鍾男承認與小芬發生性關係，2人是合意性交，否認假借神明性侵，辯稱是小芬主動與他聯繫，告知最近出車禍，他才稱她最近運勢不好，否認有「祭改」、「陰陽調和」等情，也不曉得小芬有輕度智能障礙。

檢警調閱摩鐵的監視器畫面，確認鍾男駕車載小芬出入摩鐵，加上小芬指證歷歷，提供驗傷證明，認定鍾男假借神明性侵。