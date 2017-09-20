點交法拍屋 驚見木乃伊乾屍

2017-09-20

〔記者曾迺強、王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣58歲廖姓男子，3年前以一棟繼承自父母、位於民雄鄉金興村的透天厝向銀行抵押貸款，今年6月起還不出錢，銀行要拍賣其不動產，他與房仲業者16日進屋估算清掃費用，竟在2樓浴室內發現一具如木乃伊的「乾屍」。檢警初步相驗，死者可能是廖的胞兄廖學旻，死亡至少兩年，排除他殺，已採集毛髮等跡證化驗，今解剖釐清死因。

廖男向警表示，5年前繼承房產後並未入住，本月15日與銀行人員點交時，因屋內凌亂，2樓浴室門反鎖，加上趕時間，匆匆完成點交程序；隔天再與房仲前往巡視與討論清掃費用，房仲認為應打開浴室門查看，他破門驚見乾屍，嚇得報警。

屋主胞兄死2年 乾燥風化造成

屋內遺留一張廖學旻的高中畢業證書，廖某據此推測死者是其今年64歲的大哥。父母過世後，兄弟分家，他與大哥感情不睦，多年沒聯絡，不知大哥到此居住。警方調查，屍體成「木乃伊」的乾屍狀，地上屍水乾涸，旁邊有一床腐爛的棉被，死者頭部有撞擊痕跡且全身赤裸，研判是洗澡時跌倒撞到頭部，傷重不治。

鄰居得知透天厝內有乾屍，議論紛紛，指房屋大門緊閉多年，以為是空屋，如今變「凶宅」；永慶不動產博東店店長張瓊麗說，發生自殺或非自然死亡案件的房屋才屬凶宅，售價為市價打對折，本案死者在屋內陳屍許久，即便是因病逝世，也會被視為不吉利的宅邸，市場接受度低。

嘉義地檢署發言人、主任檢察官林俊良表示，法醫薛治國相驗發現屍體有風化、皮革化，呈木乃伊狀，主因環境乾燥，如果環境潮濕，屍體就容易腐壞、被蟲蛀蝕，最後變成白骨。

南華大學生死學系副教授楊國柱說，此案陳屍浴室而未化骨的成因很多，推測陳屍處空間密閉，沒有空氣流動，加上死者無傷口，細菌不易孳生，使遺體不易腐化，才會變成像木乃伊。