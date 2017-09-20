貧生賣帳戶繳學費 涉詐仍被判刑

2017-09-20

〔記者楊政郡／台中報導〕台中市高姓大學生將祖母的帳戶以3千元賣給詐欺集團，他說因為家貧，3千元拿去繳學費；法官表示，高男處境雖值得同情，但這種行為助長詐欺歪風，且被害人損失16萬元未能取得和解，依幫助詐欺判處2月徒刑，犯罪所得3千元沒入、追繳。

高男於去年10月間，將其祖母之帳戶、提款卡、密碼等，交給不詳男子，以換取3千元，而該詐欺集團騙了陳姓被害人16萬元。警方追查發現，詐騙款項匯入高男所賣出的帳戶，贓款當天就被提領一空；高男到案後坦承犯行，並供稱是以3千元代價出售給不詳男子，全案被依幫助詐欺罪移送法辦。

詐欺犯慣用手法 學生勿貪小利

台中地院法官審理指出，被告犯後未與被害人取得和解，其行為助長詐欺歪風，影響社會秩序，雖然被告自述因缺錢繳學費，把3千元拿去繳學費，目前在超商打工、家境貧困，犯後坦承犯行，依幫助詐欺判處2月徒刑，諭知易科罰金標準以1千元折算一日，犯罪所得3千元沒入、追繳。

法界人士表示，年輕學子沒有法律概念，最常發生的是受詐欺集團小利引誘，販賣帳戶及當車手提領詐款，通常這種曝光度高的嫌犯最易被警方逮捕法辦，得面臨詐欺罪的刑責及民事求償。

販毒集團進入校園找學生當藥頭，販毒者害人害己，還得遭受販賣毒品罪的重罰；少女則受金錢誘惑，加入賣淫集團，甚至自己上網援交，萬一又遇到偷拍，後患無窮。

網路發達衍生許多犯罪問題，年輕男女逞一時之快，在網路亂發言、人身攻擊，同樣也觸犯刑法的誹謗罪及民事的損害賠償。因此，年輕學子別因小賠上大好前途，所作所為不可不慎。