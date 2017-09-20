牛排店老闆命案》撞死人詐保 法官︰不算殺人

2017-09-20

〔記者黃建華／高雄報導〕高市牛排店老闆吳志德3年前遭車撞飛墜落澄清湖死亡，檢警發現吳生前投保4600多萬元鉅額保險，查出牛排店金主陳柏裕夥同3男設局共謀製造車禍，企圖詐領保險金。高雄地院一審將陳等4人依殺人罪分處17年半不等重刑，二審甚至將陳重判無期徒刑，但高雄高分院更一審採信被告「自始就無撞死吳男犯意」、「吳男死掉，反而理賠金比一級傷殘理賠少」辯詞，撤銷殺人罪，改依刑度最重5年以下的「共同犯承諾傷害本人致死罪」論罪科刑。

主謀曾斷被害人手臂詐保

法官判決痛批首謀陳柏裕毫無悲憫之心，只有對金錢的貪婪，在被害人死後不久，與被害人之妻蔡女同住、蔡女因而懷孕，「要錢又要人」的心態實在卑劣，將陳柏裕判刑4年10月；另張森安4年6月、林益田4年8月、陳奕全4年2月。

判決指出，陳柏裕（35歲）曾是保險業務員，熟知保險理賠事務，明知吳志德原以送報為業，財力不佳，竟計畫性出資誘引吳開牛排店、貸款購買千餘萬房屋，造成吳貸款壓力。再蠱惑吳以自己為被保險人，計畫性製造事故自殘身體，以詐領殘廢保險金；吳同意後，由陳出資繳納保費，陸續向國泰、新光等9家保險業者投保，一級傷殘理賠保險金累計達4千6百多萬元。

設局撞車成功 還把上死者嫩妻

2014年5月28日，陳柏裕和張森安等人商議，持菜刀砍斷吳的左手臂，吳事後順利申請到20多萬元的保險理賠；陳柏裕等人食髓知味，隔不到3個月，又計畫先用鐵鎚打傷吳的手，再由吳騎車上路，計畫製造車禍讓吳斷手、斷腳，但吳的傷勢未達理賠標準。

不過，在第3次詐保計畫中，負責開車的陳奕全因害怕、不敢撞，改由林益田在9月29日凌晨駕車，卻不慎將吳撞飛跌落澄清湖，吳被消防人員救起送醫不治。

殺人罪撤銷 更審由無期變輕判

吳的18歲嫩妻蔡女在吳過世後，被查出與陳柏裕過從甚密、甚至發生性行為，蔡女肚子裡的孩子也不是吳的骨肉，檢警一度懷疑蔡女涉有重嫌，但並未找到蔡女涉案證據，蔡女獲不起訴。

一、二審均將陳柏裕等4人依殺人罪重判，二審甚至將陳重判無期徒刑，4人不服上訴，高雄高分院更一審採信陳等人堅稱「自始就無撞死吳的犯意」，陳等4人並強調，弄死吳領到的4千1百多萬元理賠金，不僅比一級傷殘理賠4千6百萬元少，且吳若死掉，理賠金反而全數落入法定繼承人，同夥一毛都分不到。法官採信，撤銷殺人罪，全部改依「共同犯承諾傷害本人致死罪」宣判，刑度大減。