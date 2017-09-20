「特赦是總統給的 司法沒還我清白」

2017-09-20

蘇炳坤煎熬30多年

記者蔡彰盛／專訪

「特赦是總統給我的，但司法一直沒有還我清白！」蘇炳坤說。

昨天獲高院准許再審的蘇炳坤，激動地說「人在做，天在看！」他認為當時4名對他刑求逼供的刑警，儘管已有人退休、生病及離世，但他認定這些「惡警」必須對當年對他屈打成招的罪孽，在司法天平上付出代價！

蘇炳坤說：「我的個性很硬！要逼我承認不是我做的事，我死也不會瞑目！」他自認雖獲特赦，以自由之身返回故里，但他的心依然像是囚禁在監獄中，因為「司法並沒有真正還我清白」。

控警刑求栽贓誣賴

蘇炳坤認為，當時對他動手刑求的4名惡警，根本知道另有一個犯罪集團以同樣手法犯案，但4警便宜行事不願追查，栽贓誣賴到他頭上，當年曾有一名警察擺明告訴他：「你就是平常沒送錢給管區，才會有這種下場！」

蘇炳坤回想當年4名惡警對他非人道的暴行，把他一生都毀了，在獲特赦後，他有很長的一段時間，都在思考怎樣循司法途徑討回來。

這些年來，蘇炳坤有空就勤查書報，或從電視中積極尋訪能捍衛司法正義的人士，再親自一一拜訪並尋求援助，果然也遇到一群熱心律師願意協助他平反冤獄，讓他燃起對於司法的信心。

要用餘生捍衛名譽

「在高院做出決定前好幾天，我幾乎都睡不著」，蘇炳坤笑著說，但跟許多律師討論評估後，都得到勝算很高的答案，才讓他吃下定心丸。

蘇炳坤說，他會用餘生去捍衛自己的名譽與清白，即使今後每次開庭都要到高院，他也無怨無悔！