首例！ 特赦17年後 蘇炳坤獲再審

2017-09-20

當年被控搶銀樓 判刑15年

〔記者楊國文／台北報導〕蘇炳坤31年前被控搶銀樓、遭判刑15年定讞，雖獲特赦，但蘇認為特赦無法還他清白，第5次聲請再審，高等法院昨裁定，除以本案出現新事實、新證據，並認為蘇如遭冤判，應有尋求非常救濟、重拾清白之身的權利，依此裁准再審，創下特赦後仍獲再審的司法史首例；蘇感動落淚向法官及社會致謝，希望高檢署不要再提抗告。

1986年3月新竹市金瑞珍銀樓發生搶案，主嫌郭中雄落網後緊咬現年68歲的蘇炳坤是共犯，蘇堅稱遭誣陷，仍遭判有罪定讞，事後逃亡9年多期間，聲請4次非常上訴、4次再審均遭駁回，1997年被捕入監，服 刑2年半後，2000年國際人權日獲前總統陳水扁特赦。

若無罪定讞 可獲賠約471萬

蘇堅信自己無罪，今年6月第5次聲請再審，高院昨破天荒開放媒體進入法庭，全程拍攝裁准本案再審案過程。蘇當年服刑、羈押943天，若再審獲無罪定讞，以刑事補償最高一天5000元計算，可獲471萬5000元冤獄補償金。

高院說明，根據新發現事證顯示，警方當年查扣的金飾等物與銀樓被劫贓物不符，銀樓陳姓負責人還因冒領贓物被判刑定讞，加上銀樓與鄰宅樓高落差約5公尺，搶嫌不可能爬外牆侵入，確有理由懷疑蘇的犯罪不存在。

高院指出，蘇如遭誤判冤枉，應有透過再審尋求無罪判決、註銷前科，及向世人昭告其31年來遭受冤枉及請求刑事補償等權利，不能因他曾獲特赦就剝奪此權利。

蘇淚謝法官 盼檢勿再抗告

蘇炳坤昨在妻子陳色嬌、律師羅秉成及退休檢察官彭南雄等人陪同下，到高院聆聽裁定，聽到裁准再審時，三度起身拭淚及向合議庭致敬。蘇庭後說「為了這個案子煎熬30多年，終於等到這一天」，他並當眾示範當年被警察灌水刑求情形；蘇妻說，丈夫是無辜的人被抓來頂罪，夫妻倆對再審無罪有信心。

羅秉成說，此案對司法人權具重要意義，司法不可能沒有錯誤，但透過本案發現我國司法能反省，沒有失能。高檢署表示，收到裁定書將研究是否抗告。

蘇炳坤當初獲特赦出獄，曾聲請刑事補償，但他是獲特赦而非判決無罪，不符賠償要件遭法院駁回。