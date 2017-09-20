律師庭外被毆昏迷 惡男8萬交保

2017-09-20

〔記者鄭淑婷、廖千瑩／綜合報導〕曾任桃園地院行政庭庭長的60歲律師巨克安，本月18日早上前往桃園地院民事法庭為一起債務糾紛開庭，庭訊後走到法院外早餐店，與對造43歲男子吳英豪相遇，因吳、巨先前在法庭攻防時有所爭執，吳嫌竟當場將巨男打成重傷昏迷，送醫後有生命危險；檢方依殺人未遂罪聲請羈押，法院裁定15萬元交保、限制住居，吳籌不出錢，最後降為8萬元交保。

依殺人未遂罪聲押

警方調查，巨克安接受委任處理一起民事債務糾紛案，前天在法庭上與對造當事人吳嫌相互攻防，庭訊結束後吳先離開，巨男稍後走出法院，前往距離法院約50公尺的早餐店，與吳狹路相逢。

目擊者指出，吳嫌當時走進早餐店，巨男走進來看見吳嫌後上前攀談，店家及用餐客人以為2人是朋友，不料隨即爆發肢體衝突，巨連遭對方攻擊被打倒在地，救護人員獲報趕到時，巨男全身多處受傷、右肩撕裂傷，倒地意識不清。

救護人員將巨男送衛福部桃園醫院急救，診斷認定頭部遭重擊，顱內出血緊急開刀，術後送加護病房仍呈現昏迷狀態；吳嫌手部撕裂傷，被送到桃園敏盛醫院包紮後無礙。

據指出，吳與巨律師的當事人有債務糾紛，吳出庭時，表示想提供物品作為擔保，當場被巨男以「無價值」回絕；警方懷疑吳嫌可能因此心生不滿，才會失控攻擊律師。

吳嫌被逮後避重就輕，供稱與巨律師因為法庭上起爭執才會爆發互毆，他的手也受傷。但警方調閱現場監視器影像及查訪目擊者，初步發覺案發時，巨是用手做出阻擋對方的防衛動作，但有目擊者證稱吳嫌被打到臉，全案由警方進一步釐清。

台南今年7月才發生律師黃政雄被委託人前夫開車撞死，昨天再傳桃園律師巨克安被打重傷命危；壽險業者表示，律師在保險職業類別危險分類是第一類內勤人員，不算高風險行業，律師與訴訟另一方發生糾紛，不是職業上直接的風險，這兩起案例算是特例。