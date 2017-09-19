地基塌陷 怪手墜海駕駛亡

2017-09-19

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市政府水利局發包施作「淡水區中正觀光市場人行步道護岸掏空改善工程」，下游包商蕭柏聰昨施工前準備將怪手開下拖板車時，因人行道地磚不堪重壓，地基塌陷，蕭男與怪手一同翻覆墜海，同事立刻下海將蕭男救起送醫，仍因傷重宣告不治，事故原因有待調查。

施作淡水觀光步道工程發生意外

警方調查，41歲王姓駕駛昨日上午9時許，從新北市泰山區駕駛23噸重拖板車，載送一輛約20噸重的怪手，前往淡水中正市場後方施工處，與51歲工程現場負責人蕭男會合，當時拖板車車尾朝海邊方向，蕭坐在怪手駕駛座上，發動引擎準備將怪手開下拖板車時，發生事故。

目擊釣客指出，當時現場傳出石塊碎裂的聲音，接著「碰」的一聲巨響，拖板車壓破下方人行道地磚，其左後輪也隨著地基崩塌下陷，車上怪手因重心不穩而翻覆，連同蕭男撞破護欄後應聲入海，拖板車上的王姓駕駛嚇得跳車，邊跑邊大喊：「趕快幫忙救人，怪手上面還有人！」

現場工人表示，蕭男不久後浮出水面，但臉部朝下、呈現趴姿且毫無反應，疑似翻覆墜海時受到猛烈撞擊而昏迷，眾人趕緊下海將蕭男拉上岸，但當時蕭男已無生命跡象，送醫不治。

王姓駕駛供稱，當時他在拖板車上等待蕭男把怪手開至路面，並未聽到地磚破裂的聲音，直到感覺車身一陣晃動，回頭一看，怪手已翻覆墜海，他嚇得連忙下車跳海救人，但為時已晚。

據了解，該工程是由新北市政府水利局發包的「淡水區中正觀光市場人行步道護岸掏空改善工程」，由弘澤工程技術顧問有限公司監造、北翰營造有限公司施工。