孝子遭撞死 真相是闖平交道

2017-09-19

〔記者王涵平／台南報導〕男子陳信瑋前日駕車行經台南後壁區嘉田里平交道，遭台鐵自強號撞上，陳男被拋出車外慘死，鐵路警察昨調閱監視器，發現火車通過平交道前，警示柵欄已放下35秒，陳男仍開車撞開柵欄後強行闖越，遭火車攔腰撞上致死。

台鐵101次台中開往高雄自強號，前日上午行經後壁區嘉田里平交道時，撞上31歲陳姓男子駕駛的汽車，汽車彈飛20多公尺，嚴重扭曲變形，引擎等零件散落鐵軌沿線近百公尺，陳男被拋出車外當場死亡。

設在平交道旁的監視器主機設備，當時也遭肇事汽車撞擊損毀，鐵路警察局新營派出所一度無法調閱現場畫面追查事故，最後在平交道旁發現一支加油站監視器鏡頭正對平交道，調閱後發現陳男闖越平交道是釀禍主因。

監視器顯示，案發上午7點07分41秒，平交道警鈴響起，柵欄隨後放下，陳男7點08分16秒駕車未減速直接闖越平交道，遭通過平交道的自強號撞上。

檢警昨相驗遺體，陳父看了監視器畫面後沒有異議，法醫抽血檢測陳男有無酒駕情形；針對陳男闖越平交道造成設施損壞，台鐵表示將依法求償。

律師鄭世賢指出，陳男已亡，已無刑事責任，面對民事求償，如陳男名下有財產，才有可能遭強制執行，依照修正後的民法，不會有子債父還等連帶的問題。