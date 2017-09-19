爆料PO渣男當街毆女 竟是演的 想捧紅小模

2017-09-19

全球飛華稱受託拍片

〔記者王冠仁／台北報導〕網友Shawn Huang日前在臉書社團PO出影片，宣稱目擊一名雨衣男當街毆女，引發網友熱議，警方認為事涉家暴展開追查，意外查出全案竟是行銷公司總經理黃飛榮自導自演的假新聞，黃眼見事態鬧大，丟出聲明宣稱受託拍片，並卸責指「記者很會編」後消失避風頭，警方認為黃涉散佈謠言，依違反社會秩序維護法移送裁處；影片中飾演「渣男」的王姓雨衣男則爆料指稱，全案疑是為了捧紅演「被毆」者的施姓廣告小模。

總經理黃飛榮送裁處

主導整起假爆料新聞的「全球飛華數位行銷公司」總經理黃飛榮，日前化名Shawn Huang在臉書爆料公社發文，宣稱9月14日早上9點多，在北市華山文創園區停車場，發現戴安全帽、穿雨衣的男子，朝一名撐傘正妹罵三字經及嗆「信不信我砍妳」，雨衣男朝正妹揮拳，卻揮空打到電線桿，欲追打正妹還不慎滑倒；網友大罵雨衣男是渣男，訕笑其糗態。

男女主角︰幫黃拍搞笑片

警方認為「信不信我砍妳」有恐嚇之虞，且懷疑其中涉及家暴，循監視器查出王姓雨衣男當天曾進出黃飛榮在杭州南路大樓承租的辦公室。警方17日上門查訪，黃避重就輕表示，雨衣男是47歲王姓友人，與被打的29歲施女有糾紛，兩人已和解。

王、施兩人到案喊冤，反指是黃花3千元請兩人拍攝搞笑影片，王拿3千，施女則說幫朋友義務演出，他們稱互不認識也沒糾紛，不知影片會上傳爆料公社。案發當天上午7點多，3人先到黃的辦公室確認「劇情」，全片「殺青」後，黃還要求王到公廁脫雨衣，再回辦公室領酬勞。

黃二度向警方說明時，一開始還辯稱是為了「提升公司知名度及探討渣男議題」，是媒體傳播錯誤訊息；黃昨不接電話也不受訪，再發表聲明改稱受客戶委託製作網路搞笑影片，目的是為了測試網友反應。

警方認為，黃在網路散佈不實謠言，內容造成社會不安，訊後依違反社維法第63條「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」送辦，最重可處3萬元以下罰鍰或3日以下拘留。