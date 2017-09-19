誆投資水產 前跆拳國手吸金19億

2017-09-19

〔記者吳昇儒／基隆報導〕前世大運跆拳道國手徐詩彥，涉謊稱經營水產進口批發，以買賣水產需資金、可獲利5％到10％，向34名投資人集資，103年至106年共吸金19億2493萬7079元，今年4月有被害人發現支票跳票才東窗事發；基隆地檢署近日偵結，依違反銀行法及詐欺等罪將徐詩彥起訴。

檢警調查，徐女聲稱只要短時間內能取得大量資金，就能低價買入水產、賺取價差，投資者可獲得5％到10％的利息，保證比把錢放在銀行還好賺，不少具碩、博士高學歷者及退休教授、老師，不僅把錢交給徐女，還「呷好逗相報」找親朋好友一起賺。

徐女將投資單分為臨時、固定兩種，臨時單只須投資7-15天，利率較低，固定單須投資1個月以上，利率較高，投資人多將資金投資在固定單；徐女先向林姓投資人等人商借支票，支票期限將至，再以額度更大、期限更長的支票更換，直到支票跳票，被害人才知上當。

檢方認為，徐女根本沒有買賣水產，且未經主管機關同意就收受投資資金，觸犯詐欺罪及違反銀行法；至於提供支票給徐女使用的林姓等6名投資人，是受到徐女欺騙，其被控非法吸金、詐欺取財及偽造文書等均不起訴。40歲徐女國立體育大學畢業，1998年獲選世大運跆拳道國手。