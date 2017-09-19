慾女騎乾爹 高喊「我好癢」

2017-09-19

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕太誇張！乾媽面前與乾爹演出活春宮！

反咬乾爹性侵 檢方不起訴

28歲女子小美（化名）與男友起口角，48歲林姓乾爹找雙方酒敘調解，男友離開後，小美竟在客廳赤裸下身，騎到乾爹身上發生性行為，還尖叫高喊「我好癢！」乾媽從臥房衝出當場崩潰，隨後跑下樓報警，回客廳看到兩人還在纏綿，在警方面前乾媽一度想拿刀自殘，事後小美反咬乾爹性侵，新竹檢方根據乾媽與警方證詞，根本不採信小美說詞，昨將全案不起訴。

小美指控，5月間與男友口角，當天凌晨，林姓乾爹邀她及男友至新竹市住處飲酒聊天，男友先離開，乾爹清晨5點趁她酒醉，在客廳沙發性侵她，乾媽聽見聲音走到客廳，目睹她被性侵，還以為她色誘老公，憤而衝出住處報警，乾爹不顧她掙扎仍接續性侵，因此控告乾爹乘機及強制性交。

乾爹喊冤說，他起身到客廳抽菸，下半身僅穿三角褲的乾女兒躺在沙發，對他說「我敢脫你敢看嗎？」他說「妳敢脫我就敢看！」此時小美用手摸他下體發生關係，他太太生氣質問2人為何背叛她，即衝出住處，當時小美問乾媽會不會再回來？乾媽說她很生氣，不會回來後，2人又繼續炒飯。

乾媽指控，在房間聽到小美高喊「我好癢！我好癢！」衝出看到小美趴在老公身上搖動，並一直吻老公，氣到衝至樓下打電話報警，回客廳看到小美坐在老公腿上發生性行為，她腦筋完全空白。

乾媽激動︰告死乾女兒

到場處理員警也作證說，林妻情緒激動，拿刀企圖割腕自殘，一直重複訴說被先生背叛，一定要告死乾女兒。