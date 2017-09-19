清泉崗基地前販毒 毒窟藏眷村

2017-09-19

〔記者張瑞楨／台中報導〕空軍清泉崗基地今年2月發現大量毒品被「丟包」於基地內，此案至今查無嫌犯，不過警方卻在基地旁的眷村，查獲綽號小黑的李男販毒集團，被逮的12人無軍人或軍眷身分，卻選在清泉崗基地大門、對面超商與旁邊天橋交易毒品，是否與清泉崗毒品丟包案有關，警方釐清中。

警方調查，綽號小黑的41歲李姓藥頭，住在清泉崗基地旁的忠義社區，台中檢警本月12日起連續3天，搜索李男為首的販毒集團成員住處，在李男住處起獲2級毒品安非他命9小包共17.31公克，總計12人到案，依毒品危害防制條例法辦。

忠義社區是台中最大的眷村之一，不過，近年居民人口結構有很大改變，退伍軍人或軍眷僅剩三分之一，被捕的12人沒有軍人或軍眷身分。

警方調查，該販毒集團選在清泉崗基地周圍交易毒品，包括基地大門前約100公尺的超商，及基地大門旁自行車天橋，是否與清泉崗基地毒品案有關。

空軍清泉崗基地，今年2月傳出毒品滿天飛，陸續被撿拾53包毒品，遍佈停機坪、籃球場、停車場、道路二旁草坪等，綿延2、3公里遠，國防部下令全營2000多名官兵，全數回營採集尿液檢驗，有10名官兵出現海洛因陽性反應，但調查報告確認是服用含有可待因成分的感冒藥導致，10名官兵不起訴，但被丟棄的這53包安非他命，目前還是他字案，沒有明確被告。