團體治療後10天 他又性侵男童

2017-09-19

〔記者簡惠茹、張議晨、鄭淑婷／綜合報導〕宜蘭縣小四男童前天遭性侵累犯陳姓男子侵害，陳自述小時候曾遭養父家暴、性侵，致他從18歲起陸續對3名男童伸出毒手，入獄服刑長達12年半，他在台北監獄服刑期間多次個別及團體治療的評估均未通過，但陳男持續治療到今年7月刑滿出獄。宜蘭縣府安排醫院個別晤談評估，沒想到陳男接受完團體治療後10天，即再犯案。

37歲的陳男在1999年和2005年，曾性侵害2名未滿12歲的男童，2005年入獄服刑12年6個月，今年7月28日刑滿出獄，前天再犯後，檢察官認為陳男犯罪嫌疑重大，有逃亡及反覆再犯風險，依行政訴訟法聲請羈押與預防性羈押。

據悉，陳男1999年1月在新北市某校園廁所，強制猥褻被害男童下體和臀部，遭判刑1年2個月；2005年2月又在新北市某公園附近空屋性侵9歲男童，判刑9年並接受刑前強制治療；入獄期間2007年又對獄友性侵，總刑期長達12年半。

陳男供述，幼年時曾遭養父性侵、家暴，醫院診斷他有戀童症，他自2006年起接受1年多的強制治療，隔年持續每季1次的個別教誨，2011年到2016年加上個別和團體治療。

陳男今年7月28日出獄，不需戴上電子腳鐐，出獄後有依照規定向新北市警察局報到，8月3日搬到宜蘭養父家居住，宜蘭縣衛生局8月9日接獲新北市府函文通知，縣府安排台北榮民總醫院蘇澳分院替陳男個別晤談評估，並於9月8日剛完成團體治療，原訂23日再進行團體課程，警方和縣府機關皆有掌握陳男行蹤，但陳男仍趁機犯案。

宜蘭聖母醫院精神科醫師郭約瑟表示，從精神醫學來說，戀童症通常都是長期且慢性，監獄屬於懲罰性的，專業的醫療也需要同時進行，培養患者的病識感，才能學習控制衝動。為避免受害者將受傷經驗轉成恨意，更需及早讓孩子進入治療場域。