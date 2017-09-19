改走韓劇灑狗血情節 詐團色誘裝病騙匯款

2017-09-19

〔記者王冠仁／台北報導〕詐騙也吹韓劇風！詐騙集團透過交友網站盯上單身王姓男子，偽裝成韓國華僑正妹，以溫柔攻勢與甜美照片吸引王男上鉤，再模仿韓劇灑狗血情節，謊稱「造血幹細胞」有問題，希望借錢開刀，王男聞言跑到銀行欲匯出9800美元「英雄救美」，所幸被保七總隊第一大隊員警察覺攔阻，這才大夢初醒、得知受騙。

男欲匯錢英雄救美 被阻止

警方調查，住在雲林的40歲王男是上班族，單身多年沒交女友，平時喜歡上交友網站找人聊天，月前在網站上認識自稱「潤琪」的韓國華裔女子，因潤琪每天對他噓寒問暖，還不時告訴他「我也有想你」、「下個月就回台灣見你」，讓王深陷愛情陷阱而不自知，以為遇上真命天女。

潤琪不久後聲稱自己因「造血幹細胞」有問題，希望向王男商借9800美元（近30萬台幣）開刀治療，配合詐騙集團另名成員假扮「台灣駐韓代表處邱先生」，以潤琪的手機傳訊息給王，聲稱潤琪人住進加護病房，他已趕到醫院探視潤琪，並代墊了5萬元醫藥費，要王趕快匯款救人。

王信以為真，本月15日上午10點多跑到台灣銀行斗六分行辦理外幣匯款，行員發現他不時低頭滑手機、神情緊張，連忙通報警方到場，員警眼尖看見王與對方通訊內容有「金援」、「你匯款了沒」等關鍵字句，研判王遇上詐騙集團。

警方追問王男事情原委後，告知此為詐騙慣用伎倆，還提出多個案例解說，王這才大夢初醒，感嘆人心險惡；警方除安慰王，同時蒐集相關事證追查幕後詐騙集團。